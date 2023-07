Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Doté de 160 places, l’amphithéâtre Pierre Mendès-France accueille des conférences, des réunions publiques et des assemblées générales. Pour certaines occasions, l’amphithéâtre accueille des spectacles vivants..

fin : . .

Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



With 160 seats, the Pierre Mendès-France amphitheatre hosts conferences, public meetings and general assemblies. For certain occasions, the amphitheatre hosts live performances.

El anfiteatro Pierre Mendès-France, con 160 plazas, se utiliza para conferencias, reuniones públicas y asambleas generales. En determinadas ocasiones, el anfiteatro acoge actuaciones en directo.

Das Amphitheater Pierre Mendès-France verfügt über 160 Sitzplätze und dient als Veranstaltungsort für Konferenzen, öffentliche Sitzungen und Generalversammlungen. Zu bestimmten Anlässen finden im Amphitheater auch Live-Aufführungen statt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme