Les mots du mardi : Dieux que ne suis-je assise à l’ombre des forêts Corne de Soissons – Rue des anciens d’Afrique du Nord Sedan, 5 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Dans cette forme légère, pensée pour être jouée en itinérance, Maxime Kerzanet s’amuse avec la langue de Racine. Il la coupe, il la remonte, il s’arrête sur un vers, il le transforme en boucle électro et il donne une modernité aux alexandrins de Phèdre. Et on chante, on arrache les pages de commentaires des livres, on écrit sur les murs. C’est totalement inédit, déroutant, le sens originel de la pièce s’efface pour s’élargir vers une profonde réflexion sur la poésie et sa transmission – et on repart en fredonnant des mots écrits il y a 346 ans..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

Corne de Soissons – Rue des anciens d’Afrique du Nord Médiathèque Georges-Delaw

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In this light form, designed to be performed on the road, Maxime Kerzanet plays with Racine?s language. He cuts it, reassembles it, pauses on a line, transforms it into an electro-loop and gives a modernity to Phèdre?s alexandrines. And we sing, tear out the commentary pages from the books, write on the walls. It’s totally original, disconcerting, the original meaning of the piece is erased to broaden into a profound reflection on poetry and its transmission – and we leave humming words written 346 years ago.

En esta forma ligera, concebida para ser representada en la carretera, Maxime Kerzanet juega con el lenguaje de Racine. Lo corta, lo recompone, se detiene en una línea, lo transforma en un electro-bucle y da una modernidad a las alejandrinas de Phèdre. Y cantamos, arrancamos las páginas de comentarios de los libros, escribimos en las paredes. Es totalmente original, desconcertante, el sentido original de la pieza se borra y se amplía en una profunda reflexión sobre la poesía y su transmisión, y nos vamos tarareando palabras escritas hace 346 años.

In dieser leichten Form, die für die Aufführung auf Wanderschaft gedacht ist, spielt Maxime Kerzanet mit der Sprache von Racine. Er schneidet sie, er baut sie neu auf, er hält bei einem Vers inne, verwandelt ihn in eine Elektroschleife und verleiht den Alexandrinern von Phèdre ein modernes Aussehen. Und wir singen, reißen die Kommentarseiten aus den Büchern und schreiben auf die Wände. Es ist völlig neu, verwirrend, der ursprüngliche Sinn des Stücks verschwindet und weitet sich zu einer tiefen Reflexion über die Poesie und ihre Weitergabe – und man geht nach Hause und summt Worte, die vor 346 Jahren geschrieben wurden.

Mise à jour le 2023-08-29 par Ardennes Tourisme