Atelier d’initiation à la cire perdue Les Ateliers de l’école, 29 avril 2023, Cornac.

Trois journées d’initiation à la création d’un bronze à la cire perdue avec Karim Ouédraogo, bronzier burkinabé. Les participants repartent avec leurs créations.

Tout public. Sur réservation..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. 200 EUR.

Les Ateliers de l’école impasse de l’école

Cornac 46130 Lot Occitanie



Three days of initiation to the creation of a lost wax bronze with Karim Ouédraogo, a Burkinabé bronze maker. Participants leave with their creations.

All public. On reservation.

Tres días de iniciación a la creación del bronce a la cera perdida con Karim Ouédraogo, broncista burkinés. Los participantes se van con sus creaciones.

Abierto al público. Sólo con reserva previa.

Drei Tage Einführung in die Herstellung einer Bronzefigur im Wachsausschmelzverfahren mit Karim Ouédraogo, einem Bronzegießer aus Burkina Faso. Die Teilnehmer gehen mit ihren Kreationen nach Hause.

Für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Vallée de la Dordogne