Cornacopia – Cornac Rando Cornacopia Cornac, dimanche 21 janvier 2024.

Cornacopia – Cornac Rando Cornacopia Cornac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 07:30:00

3éme édition Randonnée pédestre : hameaux et points de vues.

Restauration sur place et sur réservation à partir de 11h au 06 78 92 41 64 ou par mail.

Buvette sur place.

Paiement sur place CB ou autre.

Pensez à prendre vos écocups.

À partir de 7h30 retrait des dossards, contrôle matériel et vétérinaire.

8h30 : Briefing du canitrail

9h : Départ du canitrail par vague de 5 participants

9h45 : Départ groupé du trail

10h : Départ groupé de la canimarche

13h30 : Podium – Remise des récompenses aux 3 premiers scratch H/F et 1er de chaque catégorie (regroupement M0/1/2 et M3/4/5

Les inscriptions pour la section Cani est possible jusqu’au mercredi 17 janvier à 20h. Les inscriptions pour le Trail sont possibles jusqu’au jour de l’évènement, y compris sur place jusqu’à 8h30.

3 EUR.

Place de la mairie

Cornac 46130 Lot Occitanie



L’événement Cornacopia – Cornac Rando Cornacopia Cornac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Vallée de la Dordogne