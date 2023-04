Respiration dansée aux couleurs du monde 2 Rue du Calvaire, 14 avril 2023, Cormelles-le-Royal.

Une respiration dansée, c’est un petit moment de rencontre et de poésie qui s’invite dans notre quotidien. Celle-ci est née de la rencontre entre une danseuse contemporaine et un musicien percussionniste de tablas indiennes… Un duo qui explore les rencontres, les voyages, qui dialogue pour partager ses langages et cultures.

Travaillant ensemble sur le projet « Terre de Rencontres », les artistes Anne Delamotte et Marc Heullant vous invite à découvrir une petite forme de danse, qui s’adaptera aux paysages de Cormelles le Royal, naitra dans les jardins du Parc pour terminer au petit château…

A l’issue de cette petite forme de danse, nous vous invitons à partager un moment de convivialité en compagnie des artistes: à la manière d’une auberge espagnole, vous pourrez apporter une de vos spécialités culinaires, à partager sous forme de buffet collectif..

2023-04-14 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-14 20:00:00. .

2 Rue du Calvaire

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie



A danced breath is a small moment of encounter and poetry that invites itself into our daily lives. This one is born from the meeting between a contemporary dancer and a musician percussionist of Indian tablas? A duo that explores encounters, travels, and dialogues to share its languages and cultures.

Working together on the project « Terre de Rencontres », the artists Anne Delamotte and Marc Heullant invite you to discover a small form of dance, which will adapt to the landscapes of Cormelles le Royal, will be born in the gardens of the Park to finish at the small castle?

At the end of this small dance form, we invite you to share a moment of conviviality in the company of the artists: in the manner of a Spanish inn, you will be able to bring one of your culinary specialities, to share in the form of a collective buffet.

Una respiración bailada es un pequeño momento de encuentro y poesía que se invita a sí mismo en nuestra vida cotidiana. Nace del encuentro entre una bailarina contemporánea y un músico percusionista de tablas indias? Un dúo que explora encuentros, viajes y diálogos para compartir sus lenguajes y culturas.

Trabajando juntos en el proyecto « Terre de Rencontres », los artistas Anne Delamotte y Marc Heullant le invitan a descubrir una pequeña forma de danza, que se adaptará a los paisajes de Cormelles le Royal, nacerá en los jardines del Parque y terminará en el pequeño castillo?

Al final de esta pequeña forma de danza, le invitamos a compartir un momento de convivencia en compañía de los artistas: a la manera de un mesón español, puede traer una de sus especialidades culinarias, para compartir en forma de bufé colectivo.

Ein getanzter Atemzug ist ein kleiner Moment der Begegnung und der Poesie, der in unseren Alltag eindringt. Dieser ist aus der Begegnung zwischen einer zeitgenössischen Tänzerin und einem Musiker, der indische Tablas spielt, entstanden Ein Duo, das Begegnungen und Reisen erkundet und in einen Dialog tritt, um seine Sprachen und Kulturen zu teilen.

Die Künstler Anne Delamotte und Marc Heullant arbeiten gemeinsam an dem Projekt « Terre de Rencontres » und laden Sie ein, eine kleine Tanzform zu entdecken, die sich an die Landschaft von Cormelles le Royal anpasst, in den Gärten des Parks entsteht und im kleinen Schloss endet?

Im Anschluss an diese kleine Tanzform laden wir Sie ein, mit den Künstlern einen Moment der Geselligkeit zu teilen: Wie bei einer spanischen Herberge können Sie eine Ihrer kulinarischen Spezialitäten mitbringen, die dann in Form eines gemeinsamen Buffets geteilt werden.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité