Concert orchestre de DORMANS CORMEILLES EN PARISIS, 16 avril 2023, CORMEILLES EN PARISIS. Concert orchestre de DORMANS Dimanche 16 avril, 15h00 CORMEILLES EN PARISIS A notre tour nous envisageons d’accueillir nos amis musiciens de Dormans.

Vous pourrez venir en famille assister à ce concert gratuit et familial.

SALLE EMY-LES-PRES à 15 h 00 à Cormeilles-en-Parisis. CORMEILLES EN PARISIS Rue Emy-les-Prés , 95240 CORMEILLES EN PARISIS CORMEILLES EN PARISIS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T20:00:00+02:00

