Exposition gratuite de Citroën anciennes et youngtimers 39 rue des écoles, 1 juillet 2023, Corme-Royal.

Exposition d’une sélection d’environ 40 Citroën anciennes et youngtimers ( 2CV, DS, SM, Méhari, CX, BX… ) le samedi 01 juillet de 10h à 18h, sur le parking du Garage Marchesseau à Corme-Royal 17600..

2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-01 18:00:00. .

39 rue des écoles Garage Marchesseau

Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of a selection of about 40 old and youngtimers Citroën ( 2CV, DS, SM, Mehari, CX, BX… ) on Saturday 01 July from 10 am to 6 pm, on the parking lot of Garage Marchesseau in Corme-Royal 17600.

Exposición de una selección de unos 40 Citroën antiguos y jóvenes ( 2CV, DS, SM, Méhari, CX, BX… ) el sábado 01 de julio de 10h a 18h, en el aparcamiento del Garage Marchesseau en Corme-Royal 17600.

Ausstellung einer Auswahl von ca. 40 Citroën-Oldtimern und Youngtimern ( 2CV, DS, SM, Méhari, CX, BX… ) am Samstag, den 01. Juli, von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der Garage Marchesseau in Corme-Royal 17600.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge