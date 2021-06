Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville 01110, Plateau-d'Hauteville Cormavalanche – 17ème édition Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: 01110

Plateau-d'Hauteville

Cormavalanche – 17ème édition Plateau d’Hauteville, 12 juin 2021-12 juin 2021, Plateau d'Hauteville. Cormavalanche – 17ème édition 2021-06-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-13 17:00:00 17:00:00 Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche

Plateau d’Hauteville 01110 UCHAV Pays de L’Ain organise la 17ème édition de la Cormavalanche :



Manche de la coupe Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente

Championnat de l’Ain VTTDescente. sbeaudon@hautbugey-agglomeration.fr UCHAV Pays de L’Ain organise la 17ème édition de la Cormavalanche :



Manche de la coupe Auvergne-Rhône-AlpesVTTDescente

Championnat de l’Ain VTTDescente.

Détails Catégories d’évènement: 01110, Plateau-d'Hauteville Étiquettes évènement : Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Cormaranche-en-Bugey Bike Park de Cormaranche Ville Plateau d'Hauteville lieuville 45.94981#5.61598