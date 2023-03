Salon bien être Cormatin Cormatin Catégories d’Évènement: Cormatin

Saône-et-Loire

Salon bien être, 6 mai 2023, Cormatin Cormatin. Salon bien être 9 Bergerie du bas Cormatin Saône-et-Loire

2023-05-06 – 2023-05-08 Cormatin

Saône-et-Loire Cormatin . 0 0 EUR Venez découvrir, dans un lieu mythologique où les pharaons sont roi dans un chemin sculptural qui invite les gens au voyage, dans lequel un salon du bien-être qui se déroulera du 6 au 8 mai 2023 à la Pyramide de Cormatin la Bergerie du bas 71460, pour tous renseignements 06 38 04 50 05 larivegerard@wanadoo.fr +33 3 85 50 71 62 https://www.pyramidecormatin.fr/ Cormatin

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Cormatin, Saône-et-Loire Autres Lieu Cormatin Adresse 9 Bergerie du bas Cormatin Saône-et-Loire Ville Cormatin Cormatin Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Cormatin

Cormatin Cormatin Cormatin Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cormatin cormatin/

Salon bien être 2023-05-06 was last modified: by Salon bien être Cormatin 6 mai 2023 9 Bergerie du bas Cormatin Saône-et-Loire Cormatin Saône-et-Loire

Cormatin Cormatin Saône-et-Loire