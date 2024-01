Soirées jeux de société Cormainville, vendredi 12 avril 2024.

Soirées jeux de société Cormainville Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Venez vous amuser avec des jeux de société variés et animés à Cormainville !

Vous aimez les jeux de société et vous cherchez une activité originale et conviviale à faire entre amis ou en famille ? Venez découvrir les soirées jeux de société à Cormainville, organisées par la ludothèque Ludo’Beauce.

Vous pourrez profiter d’un large choix de jeux de société pour tous les goûts et tous les âges. Que vous soyez fan de jeux d’ambiance, de stratégie, de coopération ou de bluff, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les jeux disponibles.

Buvette et gourmandises sur place !

3.5 EUR.

15 Rue de la Mairie

Cormainville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ludobeauce.bureau@gmail.com



L’événement Soirées jeux de société Cormainville a été mis à jour le 2024-01-18 par OT COEUR DE BEAUCE