Coriosolis – Journées Européennes du Patrimoine Corseul, 19 juin 2021-19 juin 2021, Corseul.

Coriosolis – Journées Européennes du Patrimoine 2021-06-19 – 2021-06-20 Rue César Mulon Coriosolis

Corseul 22130 Corseul

Coriosolis – Centre d’Interprétation du Patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, organisées conjointement par le Ministère de la culture et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap), Coriosolis vous propose un week-end évènementiel gratuit. Au programme :

Spectacles

– Samedi à 16h et dimanche à 10h et 16h > Démonstration d’archerie antique par la compagnie Romae Sagittarii

– Samedi à 14h et 17h et dimanche à 15h > Reconstitution de combat de gladiateurs par la Confrérie de la Corneille

– Samedi à 15h et dimanche à 11h et 17h > Découverte des jeux antiques avec la compagnie ACTA

Ateliers enfants

Dimanche à 11h30 et 14h > Deviens un archer romain et découvre le tir à l’arc à la mode antique

Jeux autour de l’Antiquité

En continu samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

La ludothèque de Dinan Agglomération s’installe à Corseul le temps d’un week-end avec des jeux antiques et contemporains pour le plus grand plaisir de tous.

contact@coriosolis.com +33 2 96 83 35 10 http://www.coriosolis.com/

Coriosolis – Centre d’Interprétation du Patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, organisées conjointement par le Ministère de la culture et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap), Coriosolis vous propose un week-end évènementiel gratuit. Au programme :

Spectacles

– Samedi à 16h et dimanche à 10h et 16h > Démonstration d’archerie antique par la compagnie Romae Sagittarii

– Samedi à 14h et 17h et dimanche à 15h > Reconstitution de combat de gladiateurs par la Confrérie de la Corneille

– Samedi à 15h et dimanche à 11h et 17h > Découverte des jeux antiques avec la compagnie ACTA

Ateliers enfants

Dimanche à 11h30 et 14h > Deviens un archer romain et découvre le tir à l’arc à la mode antique

Jeux autour de l’Antiquité

En continu samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

La ludothèque de Dinan Agglomération s’installe à Corseul le temps d’un week-end avec des jeux antiques et contemporains pour le plus grand plaisir de tous.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par