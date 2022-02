Corinne Rubens – exposition de peintures Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Corinne Rubens – exposition de peintures Galerie Saint Simon, 29 mars 2022, Versailles. Corinne Rubens – exposition de peintures

du mardi 29 mars au dimanche 10 avril à Galerie Saint Simon

Corinne Rubens, artiste peintre, nous invite dans son univers empreint d’émotions où la couleur s’impose en force. Dans ses œuvres, l’artiste nous raconte la féminité, avec un mélange de douceur et d’énergie vitale. De son travail se dégage à la fois force et fragilité. Corinne Rubens, artiste peintre, nous invite dans son univers empreint d’émotions où la couleur s’impose en force. Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T12:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T12:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T12:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T21:00:00;2022-04-03T12:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-04T12:00:00 2022-04-04T19:00:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T12:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T12:00:00 2022-04-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie Saint Simon Adresse 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Galerie Saint Simon Versailles Departement Yvelines

Galerie Saint Simon Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Corinne Rubens – exposition de peintures Galerie Saint Simon 2022-03-29 was last modified: by Corinne Rubens – exposition de peintures Galerie Saint Simon Galerie Saint Simon 29 mars 2022 Galerie Saint Simon Versailles Versailles

Versailles Yvelines