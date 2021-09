Paris Centre Paris Anim' Wangari Maathai île de France, Paris Corinne Linder – Fheel Concepts Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Corinne Linder – Fheel Concepts Centre Paris Anim’ Wangari Maathai, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

HOLD ON – Installation / Performance HOLD ON est une expérience immersive de discipline aérienne en réalité virtuelle conçue par l’artiste circassienne et vidéaste Corinne Linder. Cette expérience repose sur la fragilité du moment. Un moment où la chute paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci se produit, suspend à jamais la grâce de l’instant. Équipé de lunette virtuelles, HOLD ON transporte dans l’univers des disciplines aériennes du cirque contemporain. Menant le spectateur des coulisses à la scène, jusqu’à 10 mètres en hauteur, HOLD ON lui fera vivre une émouvante aventure vue par les yeux d’un.e artiste aérien.ne. Une performance d’une artiste aux tissus prendra forme à l’issue de l’événement. Séances de 30 minutes. En partenariat avec : Fheel Concepts et Tout’Art

https://www.fheelconcepts.com/accueil http://toutart.fr/

