Mundart, le vendredi 11 février à 20:00

Depuis l’âge de 19 ans, Corinne Drai se produit dans les clubs de jazz et autres soirées évènementielles, choriste pour de nombreux artistes comme Maurane, Véronique Sanson, Ray Charles, Lokua Kanza.. Dans son album « On a new mélodie » elle interprète ses compositions en français et en anglais. Sur scène, elle revisite des standards de jazz, pop, lounge. ♫Jazz -pop-lounge♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T23:00:00

