CORINE L’ATELIER DEBOUT, 10 mars 2023, VELIZY VILLACOUBLAY.

CORINE L’ATELIER DEBOUT. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

L’ONDE THEATRE CENTRE D’ART (L1:1101865-1101866-1101867 /L2:1101868/L3:1101864) PRESENTE : Véritable Philippe Katerine au féminin, Corine se plaît à bousculer les codes. Cette flamboyante diva disco-pop résiste à la morosité ambiante, aux querelles de chapelles musicales, à la misogynie ordinaire adressée aux chanteuses de tous poils. Prônant le vivre-ensemble, elle nous invite à cultiver la joie, à arrêter de réfléchir, à s’amuser. Sa musique irriguée des années 70-80, des boîtes italo, afro ou latino-américaines de New York ou Miami se fait lascive et irrésistiblement groovy. Une célébration joyeuse, populaire et utopique…En transports en communL’Onde est en face de l’arrêt « l’Onde, maison des arts » du tram T6. Accès personnes à mobilité réduite : 01 78 74 38 60Tarif réduit : – de 30 ans, personnes non imposables, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse, carte d’invalidité, carte CNAS

L’ATELIER DEBOUT VELIZY VILLACOUBLAY 8 bis av. Louis Bréguet Yvelines

