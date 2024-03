CORINE PEPITE KCIDY L’ESCALE St Genis Les Ollieres, samedi 25 mai 2024.

Corine : Corine saison 2 est à la fois, comme l’écrivait Verlaine (et Mylène Farmer) « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Avec son nouvel album R (mars 2023) Corine se réinvente. La diva étincelante qui s’appuyait sur la disco-pop des années 80 et des paroles faussement candides, à la façon d’un Philippe Katerine au féminin, a mûri. Plus affirmée, la chanteuse revendique des textes plus nuancés où affleure une vulnérabilité nouvelle. Elle ne s’assagit pas pour autant et cultive un art de l’entertainment et de la flamboyance qui la hisse au niveau de Róisín Murphy (Moloko) ou Alison Goldfrapp mâtinées de Sheila période « Spacer ». Pépite : Le duo de pop indépendante parisienne incontournable, Pépite, est de retour avec de nouvelles compositions. Avec leur pop délicate et colorée, ils continuent de séduire et leur second album promet d’apporter de nouvelles pépites musicales à leurs fans impatients. En attendant, ne manquez pas le clip L’Été et le concert prévu à St-Genis-les-Ollières samedi 25 mai 2024 (La Cigale le 22 mars c’est déjà complet).KCIDY : KCIDY est une « fille sans histoire(s) » qui sait que la banalité peut être passionnante, pour qui sait regarder. Une femme « normale » qui continue pourtant à écrire son CV légendaire, en groupe (Satellite Jockey, Tôle Froide) et en solo. Son prochain album ‘Quelque chose de bien’ toujours chez Vietnam, sortira en Janvier 2024.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ESCALE 23, AVENUE DE LA LIBERATION – 69290 St Genis Les Ollieres 69