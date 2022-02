CORIMA DROME PROVENCALE Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

CORIMA DROME PROVENCALE Montélimar, 26 mars 2022, Montélimar. Place de Provence- espace Saint Martin – Avenue saint Lazare Place de Provence Montélimar

2022-03-26 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 17:00:00

Montélimar Drôme EUR 25 52 2 jours de vélo avec le samedi au choix 1 randonnée sur route et deux randonnées « gravel » et le dimanche 3 circuits route à faire soit en cyclosportive soit en randonnée et un circuit court en randonnée à faire en famille. info@corimadromeprovencale.com +33 6 18 76 16 23 https://www.corimadromeprovencale.com/ Place de Provence- espace Saint Martin – Avenue saint Lazare Place de Provence Montélimar

