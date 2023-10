Corentin Morvan Le 360 Paris Music Factory Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Découvrez le nouvel album classique de Corentin Morvan : Enracine.

Musique classique – Concert Euphonium

« Les compositeurs devront beaucoup à Monsieur Sax, quand ses instruments seront devenus d’un usage général. Qu’il persévère ; les encouragements des amis de l’art ne lui manqueront pas. » H. Berlioz

Alors que le jeune Adolphe Sax installe son atelier à Paris durant l’été 1842, Hector Berlioz prend la plume dans le Journal des Débats pour soutenir le facteur Belge. Il promet à ses inventions une insertion rapide dans le monde musical, et leur prédit succès et postérité.

Cet album vient donner raison à cet augure, puisqu’il prend ses racines dans les premières œuvres écrites lors de l’invention du saxhorn basse, et nous fait voyager à travers l’histoire de cet instrument, témoin d’un monde en perpétuel changement.

À travers ce programme, c’est tout un pan de l’histoire musicale française qui est dépeint. De l’omniprésence du genre opératique au 19ème siècle, au développement des phalanges symphoniques et jusqu’à la musique d’aujourd’hui, cet album tisse des liens entre les genres et les époques pour mettre en avant la grande tradition des cuivres français, tournée vers la brillance du son, l’expression et la virtuosité.

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/enracine/

Corentin Morvan