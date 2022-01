Corentin Grellier Trio Le 3C Café culturel citoyen, 28 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Corentin Grellier Trio

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 28 janvier à 20:30

Corentin Grellier fait des chansons comme on se fabrique des cabanes Entre refuge et aventure. Claude Delrieu accorde son accordéon à ce qui chante autour de lui Entre cascade et velours. Julien Heurtel tape, cogne, frôle et caresse peaux et métal. Entre tonnerre et maison.

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:00:00