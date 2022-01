Corentin Grellier La Ciotat, 29 janvier 2022, La Ciotat.

Corentin Grellier La Ciotat

2022-01-29 21:30:00 21:30:00 – 2022-01-29

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Corentin Grellier fait des chansons comme on se fabrique des cabanes

Entre refuge et aventure.

Claude Delrieu accorde son accordéon à ce qui chante autour de lui

Entre cascade et velours.

Julien Heurtel tape, cogne, frôle et caresse peaux et métal

Entre tonnerre et maison.

Les chansons mélangent de l’intime et du partagé.

Il y a du vent, du soleil et de la pluie,

De l’or et de la boue,

Des larmes, du foutre et du sang.

Un peu de tout, un peu de rien,

Tout autre chose.

Des hommes, des femmes et des enfances.

Des liens et des lieux

Qui se tissent

Entre le tout seul et l’ensemble.



Lauréat Prix d’écriture Claude Nougaro 2015

Labellisé par le Réseau Chanson Occitanie 2019



Corentin Grellier : Guitare-voix

Claude Delrieu: Accordéon

Julien Heurtel: Batterie



Places limitées – Pas de réservation

Pass sanitaire

Corentin Grellier s’exprime en chansons, dans un solo guitare voix

intimiste.

En chansons sentiments. Chansons tristes et chansons joie.

Chansons deuil et chansons amour. Chansons printemps et chansons

oiseaux.

jazzconvergences@hotmail.com

Corentin Grellier fait des chansons comme on se fabrique des cabanes

Entre refuge et aventure.

Claude Delrieu accorde son accordéon à ce qui chante autour de lui

Entre cascade et velours.

Julien Heurtel tape, cogne, frôle et caresse peaux et métal

Entre tonnerre et maison.

Les chansons mélangent de l’intime et du partagé.

Il y a du vent, du soleil et de la pluie,

De l’or et de la boue,

Des larmes, du foutre et du sang.

Un peu de tout, un peu de rien,

Tout autre chose.

Des hommes, des femmes et des enfances.

Des liens et des lieux

Qui se tissent

Entre le tout seul et l’ensemble.



Lauréat Prix d’écriture Claude Nougaro 2015

Labellisé par le Réseau Chanson Occitanie 2019



Corentin Grellier : Guitare-voix

Claude Delrieu: Accordéon

Julien Heurtel: Batterie



Places limitées – Pas de réservation

Pass sanitaire

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-01-20 par