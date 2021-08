Corent Plateau de Corent Corent, Puy-de-Dôme Corent, le passé du futur Plateau de Corent Corent Catégories d’évènement: Corent

Et si vivre comme des Gaulois permettait de sauver la planète en retrouvant la joie du vivre ensemble ? Un promoteur, Stéphane Plazax, organise une visite avec sa nouvelle assistante pour révéler le Corent du futur. Ils doivent convaincre les spectateurs, considérés comme des acquéreurs potentiels, d’investir dans la nouvelle cité “écorenlogique”. Le promoteur proposera de reconstruire prochainement Corent en se basant sur les vestiges de l’oppidum. Vantant le confort, l’humanisme et le rapport à la nature de cette période, il essaiera de convaincre tous les participants de la nécessite d’habiter un tel village. Assemblée communale, sanctuaire, banquets, fermettes en cœur de bourg, centre commercial, lac, bois… Tout semble déjà préexister dans les vestiges de cet oppidum pour vivre en paix et en harmonie avec la nature. À la fin, ce promoteur soumettra aux votes différentes propositions afin que chaque participant s’investisse dans la création d’une société idéale. Vivre à l’ère gauloise fera-t-il rêver ?

Renseignements au 04.73.42.71.40 ou au 04.73.60.16.93 (Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie).

