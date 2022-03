Core Meu – Les Ballets de Monte-Carlo En ligne pour tous les pays du Monde, 1 mars 2022, Les Conches.

Dans _Core Meu_, il est question de transe et de sacrifice. Réalisant le grand écart entre la danse sur pointe et la tarentelle, Jean-Christophe Maillot nous entraîne aux confins de la Méditerranée, dans la Région des Pouilles italiennes. L’énergie qui se dégage de cette masse de danseurs tournoyant au son du tamburello d’Antonio Castrignanò nous renvoie aux origines de la danse. Au cœur des villages blancs du Salento, les habitants défiaient l’Eglise en s’adonnant jusqu’à l’épuisement à la tarentelle, une danse populaire où se mêlent transe et séduction. L’amour, le désir qui consume les corps et la mort dont on devine déjà les contours… voilà le sillon que Jean-Christophe Maillot creuse depuis quarante ans. Ici encore, sa chorégraphie alterne des moments de sensualité apaisée avec des séquences de pure débauche physique. Montant en intensité pendant quarante minutes, Core Meu célèbre l’ivresse de la danse et délivre un final dionysiaque à l’issue duquel les cinquante danseurs s’écroulent comme un seul corps. [Regardez Core Meu ici !](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/les-ballets-de-monte-carlo-core-meu/) Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot Musique : Antonio Castrignanò, Taranta Sounds | Costumes : Salvador Mateu Andujar | Lumières : Samuel Thery Durée : 38 minutes | Première : 25 avril 2019, Grimaldi Forum, Monaco _**LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO**_ ([[balletsdemontecarlo.com](balletsdemontecarlo.com)](balletsdemontecarlo.com)) En 1985, Les Ballets de Monte-Carlo voient le jour grâce à la volonté de S.A.R. la Princesse de Hanovre qui souhaite s’inscrire dans la tradition de la danse à Monaco. L’arrivée de Jean-Christophe Maillot en 1993 fait prendre un essor international à la compagnie grâce à ses ballets présentés dans le monde entier et à sa politique d’invitation de chorégraphes. Depuis 2009, Les Ballets de Monte-Carlo regroupent au sein d’une même structure: la Compagnie, un Festival International (Le Monaco Dance Forum), et une École de danse de haut niveau (L’Académie Princesse Grace). Pour ceux qui veulent se rendre compte de la vigueur et du talent de cette prestigieuse compagnie de 50 danseurs, Les Ballets de Monte-Carlo seront en tournée au Segerstrom Center for the Arts du Costa Mesa, California les 15, 16 et 17 avril 2022. Ils y présenteront COPPÉL-i.A. de Jean-Christophe Maillot. La pièce nous raconte l’histoire d’un jeune homme tombé amoureux d’une intelligence artificielle. L’être de chair découvre un désir qui lui était inconnu et qui remet en question ce qu’il pensait savoir de l’amour. Pour en savoir plus sur le Festival de la Francophonie de Washington D.C. : [[https://www.francophonie-dc.org/](https://www.francophonie-dc.org/)](https://www.francophonie-dc.org/) – [[https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)

Libre d’accès pendant tout le mois de mars

A l’occasion du Festival de la Francophonie à D.C., l’Ambassade de Monaco est fière de présenter le Ballet Core Meu par les Ballets de Monte-Carlo, sur une chorégraphie de Jean-Christophe Maillot

