Conseils de cordonniers Cordonnerie Claude Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Conseils de cordonniers Cordonnerie Claude Strasbourg, 20 octobre 2023, Strasbourg. Conseils de cordonniers 20 et 21 octobre Cordonnerie Claude Vous ne savez pas si vos chaussures sont réparables ? Apportez-les à la cordonnerie de Claude pour obtenir des conseils avisés et réparer votre paire favorite ! Cordonnerie Claude 3 rue Chevalier Robert 67000 Strasbourg Strasbourg 67081 Cité de l’Ill Bas-Rhin Grand Est 03 88 31 44 06 Accessible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T08:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T08:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Cordonnerie Claude Adresse 3 rue Chevalier Robert 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Cordonnerie Claude Strasbourg latitude longitude 48.604071;7.782202

Cordonnerie Claude Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/