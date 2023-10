Découverte du métier de cordonnier – Entretien des souliers Cordonnerie Anatole Weill Lyon, 20 octobre 2023, Lyon.

Découverte du métier de cordonnier – Entretien des souliers 20 et 21 octobre Cordonnerie Anatole Weill

Réparez vos souliers !

Conseils et démonstration d’entretien

Nous vous accueillons de 10h à 19h les vendredi 20 et samedi 21 octobre 2023 pour vous faire découvrir en détail le métier de cordonnier traditionnel.

Visite et accès libre, sans réservation, vous êtes les bienvenus pour échanger sur la pratique de notre métier, qui s’inscrit depuis bien longtemps au coeur des enjeux de demain…

Apportez vos souliers pour un diagnostic d’entretien gratuit, ainsi que des démonstrations de soins au cuir, et pour apprendre à la fois les bonnes pratiques, les bons gestes, mais aussi les produits à utiliser dans le respect de cette si belle matière.

-> Démonstration de notre savoir-faire <-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

