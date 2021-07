La SouterraineLa Souterraine La Souterraine La Souterraine Creuse, La Souterraine Cordissime – 10e Festival Cordes & Cies La Souterraine La Souterraine La SouterraineLa Souterraine Catégories d’évènement: Creuse

La Souterraine

Cordissime – 10e Festival Cordes & Cies La Souterraine La Souterraine, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La SouterraineLa Souterraine. Cordissime – 10e Festival Cordes & Cies 2021-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-15

La Souterraine Creuse La Souterraine Creuse 1 rue de l’Hermitage Mairie La Souterraine Gratuit pour les moins de 12 ans. Détail des tarifs et billetterie sur : https://www.helloasso.com/associations/cordes-et-compagnies/evenements/cordissime-10e-festival-cordes-cies-la-souterraine-15-07-21 Benjamin Chavrier, Florian Perret, Elisabeth Sordia, Jean-Pierre Nouhaud, et Marie Nouhaud forment le quintette à cordes Cordissime , fondé en 2011. En latin, « Cordissime » signifie « de tout cœur ». Au programme : les répertoires de Cambini, Luise Adolpha Le Beau, et une création 2021 d’Arnaud Dumond intitulée « Un jour de nuit ». +33 5 55 63 38 17 Gratuit pour les moins de 12 ans. Détail des tarifs et billetterie sur : https://www.helloasso.com/associations/cordes-et-compagnies/evenements/cordissime-10e-festival-cordes-cies-la-souterraine-15-07-21 dernière mise à jour : 2021-06-11 par OT La Souterraine

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Souterraine Étiquettes évènement : Autres Lieu La Souterraine La Souterraine Adresse Ville La SouterraineLa Souterraine lieuville 46.23753#1.4863