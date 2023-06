Eglise Saint-Martin Cordesse, 30 juin 2023, Cordesse.

Cordesse,Saône-et-Loire

L’église a été construite à la fin du Moyen Age ou au début du XVIe siècle.

Cordesse 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The church was built in the late Middle Ages or early 16th century

La iglesia se construyó a finales de la Edad Media o principios del siglo XVI

Die Kirche wurde im späten Mittelalter oder im frühen 16.

