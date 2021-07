Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris Cordes romantiques Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cordes romantiques Archives nationales – Hôtel de Soubise, 23 juillet 2021, Paris.

Shuichi Okada, violon – Madgalena Sypniewski, violon – Sindy Mohamed, alto – Paul Zientara, alto – Stéphanie Huang, violoncelle – Caroline Sypniewski, violoncelle Tchaïkovski, Finzi, Schönberg Cordes romantiques Durant l’été 1890, Tchaïkovski séjourne à Florence où il ébauche les principaux thèmes de ce qui deviendra un monument pour sextuor à cordes : Souvenir de Florence. Œuvre éminemment romantique en quatre mouvements, on y retrouve néanmoins certains accents folkloriques russes. À Vienne, moins de dix ans plus tard, le jeune Schönberg compose pour son épouse Mathilde, en trois semaines à peine, la Nuit transfigurée. Cette pièce, écrite bien avant le rejet de la tonalité par le compositeur dodécaphonique, se joue d’un seul souffle, sans mouvements séparés. Elle est une mise en musique d’un poème de l’Allemand Richard Dehmel, qui conte la balade au clair de lune d’un jeune couple amoureux. Ces deux œuvres incontournables du répertoire pour sextuor à cordes seront mises en regard avec une pièce de la compositrice française Graciane Finzi datant de 1992. Dans Interférences s’entremêlent mystérieusement les 24 cordes du sextuor… Magdalena Sypniewski Concerts -> Classique Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

