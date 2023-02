Cordes en Folie : Fabrik’accorde Conservatoire de Vichy Communauté Cusset Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Allier Cusset Vous n’êtes pas musicien mais bricoleur ? Cet atelier est pour vous !

Venez fabriquer votre instrument à cordes et vous produire en concert avec le soutien des professeurs du Conservatoire.



Matériel fourni, atelier gratuit – Ouvert à tous. Conservatoire de Vichy Communauté Avenue de la Liberté Cusset

