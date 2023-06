Randonnée accompagnée avec Olivier Bonnet Cordes – 11 Lotissement les coquelicots Bains, 13 juin 2023, Bains.

Bains,Haute-Loire

Olivier, moniteur de VTT diplomé d’état vous accompagne sur les plus beaux sentier de la Haute Loire..

Cordes – 11 Lotissement les coquelicots Olivier Bonnet – Guide de Randonnée

Bains 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Olivier, mountain bike instructor, will accompany you on the most beautiful trails of the Haute Loire.

Olivier, un instructor de bicicleta de montaña cualificado, le acompañará por los más bellos senderos del Alto Loira.

Olivier, ein staatlich geprüfter Mountainbike-Lehrer, begleitet Sie auf den schönsten Wegen der Haute Loire.

