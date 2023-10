Exposition : Pierre Loti, arpenter l’intervalle Corderie Royale Rochefort, 1 septembre 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Pour l’Année Loti à Rochefort, Jean-Michel Alberola, accompagné de neuf jeunes artistes, propose de réactiver la pensée de l’écrivain-voyageur Pierre Loti..

2023-09-01 fin : 2023-11-06 . EUR.

Corderie Royale rue Audebert

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



For the Year of Loti in Rochefort, Jean-Michel Alberola, accompanied by nine young artists, proposes to reactivate the thoughts of the writer-traveller Pierre Loti.

Para el Año Loti en Rochefort, Jean-Michel Alberola, acompañado de nueve jóvenes artistas, propone reactivar el pensamiento del escritor-viajero Pierre Loti.

Für das Loti-Jahr in Rochefort schlägt Jean-Michel Alberola zusammen mit neun jungen Künstlern vor, das Denken des Reiseschriftstellers Pierre Loti zu reaktivieren.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan