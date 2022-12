Patrimoine sous-marin : un voyage d’étude à Guernesey Cordemais Cordemais Catégories d’évènement: Cordemais

Loire-Atlantique

Patrimoine sous-marin : un voyage d’étude à Guernesey Cordemais, 3 décembre 2022 07:00, Cordemais. Samedi 3 décembre, 07h00 Sur place Frais de déplacement à la charge des participants http://fondationtheophile.wixsite.com/theophilelognone

Des œuvres d’art fluvio-maritimes que la mer viendra peaufiner avec le temps font l’objet d’un voyage d’étude vers les îles anglo-normandes. Première étape le 3 décembre à Guernesey. Ouvert aux habitants de Cordemais et de Loire Atlantique, ce voyage d’une journée se veut à la fois mémoriel et créatif. Les îles anglo-normandes sont idéales pour effectuer des recherches généalogiques. La langue anglaise n’étant devenue la langue écrite officielle qu’en 1948, bon nombre de registres sont écrits en français. A l’époque du Phare de la Loire, ancêtre de Presse Océan, Maurice Schwob avait créé à l’intention des soldats britanniques de 14-18 de passage dans la région de Nantes Saint-Nazaire une version anglaise : the Beacon. Des échanges intellectuels ont continué d’exister avec les îles anglo-normandes, grâce à sa fille Lucy Schwob enterrée le 8 décembre 1954 à Saint-Hélier (Jersey). D’autres aventures au fil de l’eau peuvent renaître. Et ce déplacement organisé par Kevin Lognoné à Guernesey entend inspirer la cartographie d’un avenir possible. Aussi, il est prévu d’aller examiner les travaux d’avancement du projet « Vive La Valette » qui consiste à relancer le patrimoine maritime de piscines naturelles d’eau de mer : https://thebathingpools.com/ Une réflexion croisée entre Cordemais et les îles anglo-normandes serait à encourager pour explorer le champ des possibles. Bref, pourquoi pas imaginer à Cordemais une Oasis naturelle, perchée au-dessus de la Loire sauvage et de son cours tumultueux en hiver ou encore de ses grèves de sable en été. Et peut-être une alternative au modèle développé dans la baie de Cannes qui offre l’expérience du premier éco-musée sous-marin de France. Les traversées Saint-Malo Guernesey sont réduites depuis le Covid. Jusqu’à la fin de l’année, il n’existe qu’une navette directe prévue le 3 décembre. D’où cette proposition de s’y rendre à cette date-là. Inscription auprès de la Fondation culturelle Théophile Lognoné : https://fb.me/e/27ZFgs4qr . Frais de déplacement dans l’île et en Condor Ferry à la charge des participants. Contact : fondationtheophile.wixsite.com/theophilelognone Cordemais Port de Cordemais 44360 Cordemais Loire-Atlantique samedi 3 décembre – 07h00 à 17h30

