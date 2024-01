Corde Sciolte Casa Consolat Marseille, samedi 24 février 2024.

Vendredi 24 février: DUO contrebasse et guitare

Corde Sciolte est née de l’envie de rechercher, de dépasser les limites et d’atterrir dans de nouveaux espaces, de créer un son organique et artisanal, nu et brut, fait d’identité et de caractère.

La forme est classique, mais pas la manière et le fond, c’est de la fusion, une fusion hyper-minimaliste qui par le biais des 10 cordes lie les architectures baroques antiques, le jazz manouche, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

« On joue ce qu’on a envie de jouer, sans trop y penser. C’est un melting pot de tout ce qui nous passionne. »

Nunzio Ferro Guitare manouche

Andrea Resce – Contrebasse

https://www.youtube.com/@CordeSciolte

https://youtu.be/dIEU9pw430A?si=BwLxZ_QJlmwohmXI

Bar et restauration à Partir de 19H30

Adhésion Prix libre

PAF concert: conseillé 5/10 euros

