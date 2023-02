Corde Raide GRRRANIT SN Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort

GRRRANIT SN, 28 février 2023, Belfort

2023-02-28

GRRRANIT SN 1 Faubourg de Montbéliard

Belfort

Territoire de Belfort EUR 8 18 Grâce à son écriture ciselée et un sens aigu du rythme,

corde.raide suspend son public au déroulement d’une

histoire étrangement fascinante. Reconnue au Royaume-

Uni pour ses oeuvres engagées, Debbie Tucker Green nous

entraîne dans un univers captivant, inscrit dans un futur proche. Dans ce récit en huis clos mâtiné d’humour noir,une victime est convoquée dans un bureau administratif.

Il s’agit d’une procédure légale. Visiblement formés à la vavite, les deux agents qui la prennent en charge sont bien en peine de la « mettre à l’aise » comme ils en ont reçu la directive… Ils s’empêtrent dans leurs explications, jusqu’à faire parfois basculer l’ambiance vers l’absurde. Le décor, aseptisé, crée une atmosphère étrangement familière sans trop en dire sur cette oeuvre qui ne dévoile son mystère que peu à peu. Servie par une écriture tendue comme une corde, épurée de toute fioriture spectaculaire, la pièce nous plonge

dans une intrigue haletante et bouleversante. Impossible de demeurer de marbre devant ce texte redoutable qui aborde tout en finesse des problématiques très actuelles. reservation@grrranit.eu +33 3 84 58 67 67 GRRRANIT SN 1 Faubourg de Montbéliard Belfort

