Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Corde et Discordes Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Corde et Discordes Hauts de Bienne, 17 décembre 2021, Hauts de Bienne. Corde et Discordes Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

2021-12-17 16:45:00 – 2021-12-17 Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne Jura EUR Spectacle pour enfants « Corde et discorde cordiales » Espace Lamartine – 16h45 – Gratuit Après le spectacle le Père Noël fera son apparition et un goûter sera offert aux enfants. A suivre :

Buvette de Noël à 17h30 sur le parvis de la Mairie et à 18h30

Visite guidée de l’exposition ciel ouvert Démo D’Emaux 4 sur la thématique “le rouge” et vernissage dans le hall du musée. secretariat@mairie-morez.fr +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/agenda/festival-de-marionnettes-puppet-show Spectacle pour enfants « Corde et discorde cordiales » Espace Lamartine – 16h45 – Gratuit Après le spectacle le Père Noël fera son apparition et un goûter sera offert aux enfants. A suivre :

Buvette de Noël à 17h30 sur le parvis de la Mairie et à 18h30

Visite guidée de l’exposition ciel ouvert Démo D’Emaux 4 sur la thématique “le rouge” et vernissage dans le hall du musée. Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Rue Lamartine Espace Lamartine Ville Hauts de Bienne lieuville Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne