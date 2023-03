Céilí irlandais de la St Patrick au Corcoran’s des Lilas à Paris Corcoran’s Irish Pub de la Porte des Lilas, Paris (75)

Céilí irlandais de la St Patrick au Corcoran’s des Lilas à Paris Corcoran’s Irish Pub de la Porte des Lilas, Paris (75), 19 mars 2023, . Céilí irlandais de la St Patrick au Corcoran’s des Lilas à Paris Dimanche 19 mars, 15h00 Corcoran’s Irish Pub de la Porte des Lilas, Paris (75) 10 Fêtons tous ensemble la St Patrick avec un bal traditionnel irlandais sur le magnifique plancher du Corcoran’s de la Porte des Lilas ! Côté musique, vous retrouverez nos indispensables Philippe Hunsinger (guitare, bouzouki), Baptiste Rivaud (flûte, whistle) et Charles Dubrez au violon. Côté danse, c’est naturellement notre caller Alain Viet qui se chargera de faire danser les débutants comme les vétérans. Vous danserez aussi bien les traditionnels hornpipes, jigs et reels que des danses de ceili, pour que tout le monde se fasse plaisir. Nul besoin d’avoir arpenté les planchers de France et d’Irlande, il suffit d’avoir envie de danser Entrée : 10€ – Billets en vente sur place et sur Hello Asso source : événement Céilí irlandais de la St Patrick au Corcoran’s des Lilas à Paris publié sur AgendaTrad Corcoran’s Irish Pub de la Porte des Lilas, Paris (75) Place du Maquis du Vercors Corcoran’s Irish Pub de la Porte des Lilas, 75020 Paris, France [{« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41628 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

