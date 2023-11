JOURNÉE DE LA BD Corcieux, 24 novembre 2023, Corcieux.

Corcieux,Vosges

Rudy LESPINET – dessinateur des Pieds Nickelés et Laurent CAGNIAT – dessinateur des Schtroumpfs – vous donnent rendez-vous pour une battle de dessins et une séance de dédicaces !

Vente de BD par la Librairie Le Neuf de Saint-Dié.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 16:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. 0 EUR.

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



Rudy LESPINET – illustrator of Les Pieds Nickelés – and Laurent CAGNIAT – illustrator of Les Schtroumpfs – invite you to a drawing battle and a signing session!

Comic book sales by Librairie Le Neuf, Saint-Dié.

Rudy LESPINET -ilustrador de Les Pieds Nickelés- y Laurent CAGNIAT -ilustrador de Les Schtroumpfs- participarán en una batalla de dibujos y en una sesión de firmas

Venta de cómics en la librería Le Neuf de Saint-Dié.

Rudy LESPINET – Zeichner von Les Pieds Nickelés und Laurent CAGNIAT – Zeichner von Les Schtroumpfs – laden Sie zu einem Zeichnungswettstreit und einer Autogrammstunde ein!

Verkauf von Comics durch die Buchhandlung Le Neuf in Saint-Dié.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES