SOIRÉE DANSANTE FESTI’BURGER Corcieux, 4 novembre 2023, Corcieux.

Corcieux,Vosges

Soirée dansante animée par Ludo Animation by Ludovic Chopat.

Le tarif comprend : burger, frites dessert, boisson et entrée.

Sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 23:30:00. 25 EUR.

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



Dance party hosted by Ludo Animation by Ludovic Chopat.

Price includes: burger, fries, dessert, drink and starter.

Registration required.

Fiesta de baile organizada por Ludo Animation by Ludovic Chopat.

El precio incluye: hamburguesa, patatas fritas, postre, bebida y entrante.

Inscripción obligatoria.

Tanzabend, der von Ludo Animation by Ludovic Chopat moderiert wird.

Im Preis inbegriffen: Burger, Pommes Dessert, Getränk und Vorspeise.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES