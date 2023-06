RALLYE VOSGES GRAND EST Corcieux, 16 juin 2023, Corcieux.

Corcieux,Vosges

ES Essais (Shakedown) le vendredi. De « La Charmelle » aux « Voids » (sur la limite de commune Corcieux / Arrentès-de-Corcieux). Zones Public au hameau « Le Chenel » et près du camping Les Collieures.

Etape 2 (ES 10 et 13) le dimanche. De Biffontaine à « Le Chenel » (Corcieux). Zones Public à « Ivoux » (La-Chapelle-devant-Bruyères) ; près de « Mariémont »(Arrentès-de-Corcieux) ; à « Lambermeix » (Arrentès-de-Corcieux) et près du camping Les Collieures (Corcieux).. Tout public

Dimanche 2023-06-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-16 15:30:00. 0 EUR.

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



Shakedown on Friday. From « La Charmelle » to « Les Voids » (on the boundary between Corcieux and Arrentès-de-Corcieux). Public zones in the hamlet of « Le Chenel » and near Les Collieures campsite.

Stage 2 (SS 10 and 13) on Sunday. From Biffontaine to « Le Chenel » (Corcieux). Public areas at « Ivoux » (La-Chapelle-devant-Bruyères); near « Mariémont » (Arrentès-de-Corcieux); at « Lambermeix » (Arrentès-de-Corcieux) and near Les Collieures campsite (Corcieux).

El viernes. De « La Charmelle » a « Les Voids » (en el límite entre Corcieux y Arrentès-de-Corcieux). Zonas públicas en la aldea de « Le Chenel » y cerca del camping Les Collieures.

Etapa 2 (SS 10 y 13) el domingo. De Biffontaine a « Le Chenel » (Corcieux). Zonas públicas en « Ivoux » (La-Chapelle-devant-Bruyères); cerca de « Mariémont » (Arrentès-de-Corcieux); en « Lambermeix » (Arrentès-de-Corcieux) y cerca del camping Les Collieures (Corcieux).

ES Testfahrten (Shakedown) am Freitag. Von « La Charmelle » bis « Voids » (an der Gemeindegrenze Corcieux / Arrentès-de-Corcieux). Öffentliche Zonen im Weiler « Le Chenel » und in der Nähe des Campingplatzes « Les Collieures ».

Etappe 2 (WP 10 und 13) am Sonntag. Von Biffontaine nach « Le Chenel » (Corcieux). Öffentliche Zonen in « Ivoux » (La-Chapelle-devant-Bruyères); in der Nähe von « Mariémont » (Arrentès-de-Corcieux); in « Lambermeix » (Arrentès-de-Corcieux) und in der Nähe des Campingplatzes « Les Collieures » (Corcieux).

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES