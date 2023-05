MARCHÉ AUX PUCES ET BOURSE DES COLLECTIONNEURS 1 rue des sports, 14 mai 2023, Corcieux.

Organisé par Usfen Corcieux. Le marché aux puces a lieu place de la mairie, rue des Sports, rue des Ecoles et parking du gymnase.

Ce marché aux puces est un rendez-vous incontournable depuis 1996, pour qui aime les antiquités ou recherche l’objet introuvable. En marge, bourse des collectionneurs dans la salle des fêtes.

Buvette et restauration.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. 0 EUR.

1 rue des sports

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



Organized by Usfen Corcieux. The flea market takes place at the town hall, rue des Sports, rue des Ecoles and the gymnasium parking lot.

This flea market is an unavoidable appointment since 1996, for those who love antiques or are looking for the untraceable object. In margin, collectors’ market in the village hall.

Refreshments and catering.

Organizado por Usfen Corcieux. El rastro tiene lugar en la plaza del ayuntamiento, la calle de los Deportes, la calle de las Escuelas y el aparcamiento del gimnasio.

Desde 1996, este rastro es una cita ineludible para los amantes de las antigüedades o los que buscan algo que no encuentran. Además, hay un mercado de coleccionistas en la sala del pueblo.

Refrescos y comida.

Organisiert von Usfen Corcieux. Der Flohmarkt findet auf dem Rathausplatz, in der Rue des Sports, der Rue des Ecoles und auf dem Parkplatz der Turnhalle statt.

Dieser Flohmarkt ist seit 1996 ein unumgänglicher Termin für alle, die Antiquitäten lieben oder das unauffindbare Objekt suchen. Am Rande: Sammlerbörse in der Festhalle.

Getränke und Speisen.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES