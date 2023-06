Course de caisses à savon Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence Corbières-en-Provence Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Corbières-en-Provence Course de caisses à savon Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence, 10 juin 2023, Corbières-en-Provence. Course de caisses à savon Samedi 10 juin, 09h30 Corbières en Provence (04) https://www.facebook.com/photo/?fbid=6271914419560361&set=gm.3441860042763903&idorvanity=2365736440376274 Corbières en Provence (04) 1 place Haute 04220 Corbières-en-Provence 04220 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/photo/?fbid=6271914419560361&set=gm.3441860042763903&idorvanity=2365736440376274 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:30:00+02:00 Caisses à savon boîte à savon Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Corbières-en-Provence Autres Lieu Corbières en Provence (04) Adresse 1 place Haute 04220 Ville Corbières-en-Provence Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence

Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbieres-en-provence/

Course de caisses à savon Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence 2023-06-10 was last modified: by Course de caisses à savon Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence Corbières en Provence (04) Corbières-en-Provence 10 juin 2023