CORBIERES EN FETE Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

CORBIERES EN FETE Lézignan-Corbières, 25 juillet 2022, Lézignan-Corbières. CORBIERES EN FETE Lézignan-Corbières

2022-07-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-25 23:00:00 23:00:00

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières Plus de quarante vignerons de l’AOC Corbières vous attendent au coeur du village de Lézignan-Corbières pour un instant festif autour de leurs vins. Les domaines viticoles participants proposent la dégustation de leurs cuvées de vins blancs, rosés et/ou rouges afin de les faire découvrir aux grands publics. Ces dégustations conviviales sur fond d’animation musicale déambulatoire vous feront passer un agréable moment.

– Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de vous restaurer sur place avec la présence de nombreux stands proposant des petits plats variés : fruits de mer, burgers, assiettes de charcuteries etc…

– Espace de vente d’objets divers personnalisés AOC Corbières.

– Espace Vinimathon : laissez vous prendre en photo et repartez avec un souvenir.

– Espace initiation à la dégustation : découvrir toute la spécificité des vins de Corbières au stand d’initiation à la dégustation.

– Animation musicale syndicat@aoc-corbieres.com +33 4 68 27 73 00 http://www.20decorbieres.com/ Lézignan-Corbières

dernière mise à jour : 2022-04-26 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville Lézignan-Corbières Departement Aude

Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezignan-corbieres/

CORBIERES EN FETE Lézignan-Corbières 2022-07-25 was last modified: by CORBIERES EN FETE Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières 25 juillet 2022 Aude Lézignan-Corbières

Lézignan-Corbières Aude