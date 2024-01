Concert Hier à Aujourd’hui Corbenay, dimanche 17 mars 2024.

Concert Hier à Aujourd’hui Corbenay Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Organisé par Diffu Music et les P’tits Plus.

Concert avec Brigitte Lemaire et Claude Chanteur.

À la salle polyvalente à 15h. Entrée 15€.

Réservation au 06 64 24 25 64.

EUR.

Salle polyvalente

Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Concert Hier à Aujourd’hui Corbenay a été mis à jour le 2024-01-19 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD