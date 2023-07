Barak ‘Théâtre Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes, 7 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Barak ‘Théâtre 7 juillet – 26 août Corbeil Essonnes Entrée libre

« Résistance »

Nous poursuivons et nous croyons au mouvement du théâtre vers la ville. Aller à la rencontre des gens, les rejoindre dans leur environnement, sur la place publique, dans les parcs, jardins, rues, marchés, médiathèques…

Le spectacle vivant fera à nouveau résonner la ville (et ses habitants) et reviendra ainsi à son essence.

Pour cette édition, nous avons choisi pour thème la résistance. Nous ouvrons le festival avec le spectacle si tu tombes qui nous plonge en 1943, rue du Four à Paris. Une réunion secrète se tient pour établir un conseil national de la résistance. On débat pour mettre au point un programme pour l’après-guerre (démocratie, liberté de la presse, sécurité sociale pour tous).

D’autres combats humanistes seront abordés comme l’abolition de la peine de mort, l’immigration, les violences faites aux femmes, le racisme…

Quand les sondages annoncent que 55% de la population française remet en cause l’abolition de la peine de mort, quand le front national se hisse au second tour des élections, sommes-nous arrivés à une frontière ? Choisir entre résister contre l’horreur ou sombrer dans l’errance ?

Comment faire face à l’obscurantisme ? Comment résister à la mondialisation ? Comment lutter contre le rejet des réfugiés ? Comment contrer l’extrémisme montant ?

Les spectacles de cette édition évoqueront aussi les rapports amoureux, l’amitié, la poésie, des corps libres qui dansent, des chants sacrés, des voyages merveilleux, des étreintes, des rires, la musique, des marionnettes, la nature…

Cette programmation reflète notre utopie de résister contre la médiocrité des pensées.

Le Festival Barak’théâtre sera un moment de (re)découverte qui nous fait grandir grâce à l’autre, à la rencontre et l’échange.

https://liriacompagnie.com/festival-baraktheatre-3/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T11:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-08-26T18:00:00+02:00 – 2023-08-26T21:30:00+02:00

