Ciné concert Mercredi 21 juin, 10h30

4 courts-métrages mis en musique : Hansel et Gretel / La belle au bois dormant / Poucette et Blanche Neige et rose rouge. La projection sera accompagnée, “en live” par Laurent Marode arrangeur et pianiste et Isabelle Seleskovitch chanteuse et comédienne. Pour créer un univers sonore donnant vie à la galerie de personnages des contes et légendes de Lotte Reiniger, ils s’appuient sur un travail d’orchestration mêlant textures et effets vocaux multiples où s’entremêlent sons acoustiques (violons, trombones, orgues etc…) chant et voix parlée.

Corbeil-Essonnes cinema Arcel 15 Place Léon Casse, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T10:30:00+02:00 – 2023-06-21T11:30:00+02:00

