Groupe Laudato Si Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara

Haute-Corse

Groupe Laudato Si 27 et 28 janvier 2023 Corbara-Couvent Saint Dominique

Sur inscription

L’alimentation et les soins avec les plantes Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara 20256 Haute-Corse Corse Tous les derniers vendredis et samedis du mois, de 10h à 17h, au couvent St Dominique de Corbara Un savoir partagé pour se nourrir et se soigner avec les plantes du terroir pour votre bien-être NB : repas et logement possibles au couvent, sur inscription auprès du Père hôtelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T10:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00 Image libre de droits

