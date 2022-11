Formation biblique Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Haute-Corse

Formation biblique Corbara-Couvent Saint Dominique, 16 novembre 2022, Corbara. Formation biblique 16 novembre et 7 décembre Corbara-Couvent Saint Dominique

Entrée libre

Parcours biblique pour mieux connaître Dieu Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara 20256 Haute-Corse Corse Le mercredi 16 novembre à 15h à la salle de conférence (salle de lecture)

Ce parcours biblique nous permet de nous familiariser à la Parole de Dieu et de nous disposer à entrer en intimité avec Lui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-12-07T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Corbara, Haute-Corse Autres Lieu Corbara-Couvent Saint Dominique Adresse 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Ville Corbara lieuville Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara Departement Haute-Corse

Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbara/

Formation biblique Corbara-Couvent Saint Dominique 2022-11-16 was last modified: by Formation biblique Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara-Couvent Saint Dominique 16 novembre 2022 Corbara Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara

Corbara Haute-Corse