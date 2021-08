CoraSon – LES RIAS 2021 Rédené, 27 août 2021, Rédené.

CoraSon – LES RIAS 2021 2021-08-27 15:03:00 – 2021-08-27 15:53:00

Rédené Finistère

Compagnie les Rustines de l’ange

Aouste-sur-Sye (26) – Immersion dans un c(h)oeur d’accordéons – 60 min

(création 2021) – jauge : 300 personnes

TOUT PUBLIC

Questionner cet espace entre l’autre et moi, ce lien essentiel à l’être humain.

Avec CoraSon, Les Rustines de l’ange explorent et mettent en vibration cet entre-nous impalpable et vivant ; celui où circule le son, l’énergie, la voix, celui du souffle, de la rencontre, là où le mouvement trouve son prolongement invisible, où l’émotion circule librement.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Parking PMR – Navette PMR – Handicap visuel – Handicap mental

dernière mise à jour : 2021-08-06 par