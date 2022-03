Corason Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Corason Gare à Coulisses Ecosite Eurre

2022-04-24 17:00:00

Eurre Drôme Eurre Chœur [é]mouvant de 9 accordéons pour une immersion sensorielle, émotionnelle et physique, «CoraSon» explore cet espace entre toi et moi, ces fils invisibles qui nous lient et nous relient. Par les Rustines de l’Ange kiosque@transe-express.com +33 4 75 40 67 72 Gare à Coulisses Ecosite Eurre

