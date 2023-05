Coraline Delorme by Night incognito artclub 24h/24, 13 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au samedi 10 juin 2023 :

mardi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Première exposition personnelle de la Lauréate 2022 du Prix Bosio incognito à partir du 11 mai.

Coraline Delorme, est une jeune scénographe, plasticienne et chorégraphe de 25 ans originaire de Rennes en Bretagne. Diplômé d’un DNSEP Art & Scénographie obtenu au Pavillon Bosio en 2022, Ecole supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco, et diplômée d’un DNA obtenu aux Beaux-Arts de Rennes en 2019.

Ayant une formation de danseuse de couple et pratiquant les danses solo (Hip hop, pole dance, claquette…) de manière autodidacte, c’est tout naturellement qu’elle se spécialise en scénographie après son DNA aillant pour objectif de faire cohabiter son travail chorégraphique avec ses intérêts scénographiques.

Elle nourrit une obsession pour l’épuisement du corps et surtout l’interaction entre un corps et un espace en utilisant des procédés sonores ou scénographiques. C’est pour cela qu’elle utilise très souvent des dispositifs qui impulsent un mouvement du corps et ayant souvent une connotation culturelle ou utilitaire, qu’elle détourne.

Elle engage un corps-à-corps avec les codifications et les rapports de domination produits par la société en utilisant des disciplines et formes de représentations tel que le catch et la pole dance, dans le but de dénoncer les violences sociales, que chacun.e peut vivre dans son quotidien, et qui s’inscrivent intimement dans nos corps.

Elle catalyse sa réflexion grâce au médium de la danse, et ancre son travail sur la notion d’interdépendance : elle performe ces rapports de force pour émanciper les corps dominés, et se réapproprier l’histoire dans une dimension inclusive

incognito artclub 24h/24 16 rue Guénégaud 75006 Paris

courtesy design R. Fillastre & C.Delorme Affiche by night