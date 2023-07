Coquina- À la Folie À la folie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Coquina- À la Folie À la folie Paris, 27 juillet 2023, Paris. Le jeudi 27 juillet 2023

de 18h00 à 02h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

La Coquina fleurie même en été pour ton petit cœur comme une fleur tentatrice, un tantinet taquine, un brin coquine. Apéro prolongé, pour danser, boire et manger, de quoi vous emoustillez avec Un programme caliente pour ton p’tit cul à base de Disco mutltifacette : Classical / Nu / Disco / Dark / Italo / House Dj Sets : L’Homme Seul Transterror Fabisounours Morgan Ivy Loki Starfish Stand Prévention, Performances, & Stands ! D’autres surprises bientôt <3 Collages :unconventional_florist À la folie 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Contact : https://facebook.com/events/s/coquina-a-la-folie/2146985478845342/ https://facebook.com/events/s/coquina-a-la-folie/2146985478845342/

Fabisounours Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu À la folie Adresse 26 avenue Corentin Cariou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville À la folie Paris

À la folie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/